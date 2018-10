Lima (AFP) Rund hundert Tätowierte haben sich am Wochenende in der peruanischen Hauptstadt Lima bei der ersten internationalen Tattoo-Convention in dem lateinamerikanischen Land getroffen. Die überwiegend peruanischen Teilnehmer präsentierten einander ihre Tattoos und andere Körperverzierungen und tauschten sich mit Tätowierern aus.

