Caen (dpa) - Der niederländische Springreiter Jeroen Dubbeldam hat bei den Weltmeisterschaften in Caen Gold gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich im Finale mit Pferdewechsel in vier Ritten ohne Strafpunkte durch. Für den Olympiasieger von 2000 ist es der zweite große Einzel-Titel.

Der in der Nähe der deutschen Grenze in Ootmarsum lebende Dubbeldam hatte bereits bei der WM in der Normandie WM-Gold mit dem niederländischen Team geholt. Zweiter wurde in Caen der Franzose Patrice Delaveau. Von den vier deutscher Reitern hatte keiner das Finale erreicht. Die beste Platzierung schaffte Daniel Deußer, der Sechster wurde.

