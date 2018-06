Mariupol (AFP) Trotz der vereinbarten Waffenruhe ist in der Ostukraine am Wochenende weiter an verschiedenen Orten gekämpft worden. Unter anderem flammten in der Hafenstadt Mariupol neue Kämpfe auf, bei denen eine Frau getötet wurde. Nahe der Rebellenhochhochburg Donezk war am Sonntag Artilleriefeuer zu hören, wie AFP-Journalisten berichteten. Russland kündigte unterdessen eine "Reaktion" an, sollte die EU weitere Wirtschaftssanktionen beschließen.

