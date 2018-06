Istanbul (AFP) Ein tödlicher Unfall auf der Baustelle eines Wolkenkratzers in Istanbul hat am Sonntag wütende Proteste gegen unzureichende Sicherheitsvorkehrungen ausgelöst. Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen hunderte Demonstranten vor, die sich am Unglücksort versammelt hatten und den Behörden "Mord" vorwarfen. Am Samstagabend waren in der türkischen Metropole zehn Arbeiter ums Leben gekommen, als sie auf der Baustelle in einem Aufzug 32 Stockwerke in die Tiefe stürzten.

