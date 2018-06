Istanbul (AFP) Bei einem schweren Unglück auf der Baustelle eines Wolkenkratzers sind in Istanbul zehn Arbeiter getötet worden. Wie die Zeitung "Hürriyet" am Sonntag berichtete, stürzte ein Aufzug mit den Arbeitern am Samstagabend aus zunächst unbekannter Ursache 32 Stockwerke in die Tiefe. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf und sprachen von acht Festnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.