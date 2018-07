Seoul (AFP) Einer der drei in Nordkorea inhaftierten US-Bürger soll Mitte des Monats vor Gericht gestellt werden. Der Oberste Gerichtshof Nordkoreas habe den 14. September als Prozesstermin gegen Matthew Miller festgelegt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Angaben zu den Vorwürfen gegen Miller wurden nicht gemacht. Neben Miller sind in Nordkorea auch die US-Bürger Kenneth Bae und Jeffrey Fowle inhaftiert.

