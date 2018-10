New York (AFP) Tennis-Legende Martina Navratilova hat auf Knien ihrer Lebensgefährtin Julia Lemigova einen Heiratsantrag gemacht. Die 18-fache Grand-Slam-Siegerin im Damen-Einzel nutzte am Freitag eine Pause während der Fernsehübertragung des Herren-Einzelhalbfinales bei den US Open. Sie sei "sehr nervös" gewesen, aber Lemigova habe "Ja" gesagt, sagte die 57-Jährige dem Portal wta.com. Anschließend sei sie ganz außer sich vor Glück gewesen. Es sei wie eine "übersinnliche Erfahrung" und "ziemlich cool" gewesen.

