Offenbach (dpa) - Heute verdichten sich die Wolken vor allem in der Nordhälfte. Nördlich von Hannover und Berlin sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in den Nachmittagsstunden Schauer möglich.

Auch im Süden gibt es am Nachmittag viele Quellwolken und südlich der Donau bilden sich Schauer und einzelne Gewitter. Dazwischen erstreckt sich ein Streifen von Rheinland-Pfalz bis in das südliche Brandenburg, wo sich die Sonne häufiger zeigt.

Die Höchstwerte bewegen sich in der Nordhälfte nur zwischen 17 und 21 Grad, in der Südhälfte werden 20 bis 25 Grad erwartet. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West, im Süden aus nördlichen Richtungen. An der See treten starke Böen auf.

In der Nacht zum Mittwoch fällt an den Alpen weiter schauerartig verstärkter Regen, vereinzelt gibt es auch noch Gewitter. Schauer gibt es auch noch im Nordosten des Landes, vereinzelt mit Blitz und Donner. Dazwischen ist es teils wechselnd, teils stärker bewölkt und weitgehend trocken. Vereinzelt bildet sich Nebel. Es sind Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 7 Grad zu erwarten, mit den niedrigsten Werten über der Mitte des Landes. Unmittelbar an der See bleibt es mit Werten zwischen 15 und 13 Grad milder.

DWD