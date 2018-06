Berlin (SID) - Die Biathlon-Weltmeisterschaften finden 2019 bereits zum dritten Mal im schwedischen Östersund statt. Das gab der Weltverband IBU am Sonntag bekannt. Traditionell findet der jährliche Weltcup-Auftakt Ende November in Östersund statt, Weltmeisterschaften hatte es bereits 1970 und 2008 in der schwedischen Provinz Jämtlands gegeben.

Im kommenden Winter wird die WM im finnischen Kontiolahti durchgeführt, 2016 geht es in die norwegische Hauptstadt Oslo und 2017 ins österreichische Hochfilzen, ehe 2018 die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang/Südkorea anstehen. Deutschland hofft mit dem Austragungsort Oberhof ab 2020 wieder auf den Zuschlag für eine WM.