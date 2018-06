Madrid (dpa) - Erstmals in der Ära von Superstar Dirk Nowitzki findet ein großes Basketball-Event in Deutschland statt. 22 Jahre nach der Heim-EM 1993 werden im kommenden Jahr in Berlin Vorrundenspiele der EM 2015 ausgetragen.

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) erhielt in Madrid den Zuschlag für eine Gruppe. "Es ist einfach super, dass die EM-Vorrunde nächstes Jahr in Berlin stattfindet. Das wird mit Sicherheit ein großer Höhepunkt für den deutschen Basketball", sagte Nowitzki.

Mit dem Voting für Berlin rückt auch ein Comeback Nowitzkis in der Nationalmannschaft näher. Der 36-Jährige hatte bereits zuvor erklärt, dass er sich 2015 eine Rückkehr vorstellen könne. Dann geht es auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. "Ich habe immer gesagt, dass Olympia noch einmal eine Riesensache wäre", hatte Nowitzki erklärt.

Der Würzburger wird aber erst nach der NBA-Saison mit den Dallas Mavericks entscheiden, ob er spielt oder nicht. Letztmals hatte Nowitzki 2011 bei der EM in Litauen das Deutschland-Trikot getragen. Damals verpasste die DBB-Auswahl die Qualifikation für die Olympischen Spiele in London.

Außer Deutschland bestimmte die FIBA Europe Kroatien mit Zagreb, Lettland mit Riga und Frankreich mit Montpellier als Austragungsorte für je eine Vorrundengruppe. Die Finalspiele finden im französischen Lille statt. Bei der Bekanntgabe in einem Hotel in Madrid war am Montag die komplette französische Nationalmannschaft anwesend, die am Mittwoch bei der WM im Viertelfinale auf Gastgeber Spanien trifft.

Der europäische Verband hatte die kontinentalen Titelkämpfe neu vergeben müssen, weil die Ukraine die Ausrichtung wegen der unsicheren politischen Lage im Land zurückgegeben hatte. Für die übernächste EM soll die Ukraine aber erster Kandidat sein, wenn es die Situation im Land zulässt.

"Das ist für den Basketball und für den Sport in Deutschland ein außergewöhnlicher Moment. Die Vorfreude ist schon jetzt riesengroß", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Das werden Basketball-Leckerbissen vom Feinsten."

Wo in Berlin gespielt wird, will der DBB in den kommenden Wochen entscheiden. Infrage kommen sowohl die O2 World als auch die Max-Schmeling-Halle. Das Turnier findet vom 5. bis 20. September 2015 statt. Die Auslosung der Vorrundengruppen soll Anfang 2015 erfolgen.

"Berlin wird einmal mehr zeigen, dass die Sportmetropole bewährter und kompetenter Gastgeber und ein erstklassiger Standort für herausragende Events ist", sagte der Sportsenator der Stadt Berlin, Frank Henkel.

Der DBB hatte die EM ursprünglich zusammen mit Frankreich, Italien und Kroatien ausrichten wollen, die gemeinsame Bewerbung im Dezember 2011 aber wieder zurückgezogen, weil der europäische Verband immer neue finanzielle Forderungen gestellt hatte. Stattdessen hatte die Ukraine den Zuschlag bekommen.

"Das ist super für den deutschen Basketball", sagte Dennis Schröder nun zu Berlin als Vorrunden-Standort. Der Point Guard vom NBA-Club Atlanta Hawks hatte die deutsche Mannschaft in diesem Sommer durch die Qualifikation geführt, in der sich Deutschland hinter Polen als einer der sechs besten Gruppenzweiten das EM-Ticket gesichert hatte. "Ich bin vollauf begeistert und freue mich wahnsinnig. In diesem Sommer konnte ich ja leider nicht mit dabei sein", sagte Spanien-Legionär Tibor Pleiß vom FC Barcelona.

Auch aus der Liga kamen positive Signale. "Das wird dem deutschen Basketball weiteren Wind unter den Flügeln verleihen", sagte BBL-Geschäftsführer Jan Pommer. "Es gibt keinen besseren Rahmen dafür als in einer Stadt wie Berlin", sagte der Sportdirektor von ALBA Berlin, Mithat Demirel.