New York (dpa) - Das ganze Jahr über hat der chinesische Onlineriese Alibaba seinen Mega-Börsengang vorbereitet - jetzt wird es ernst.

Bis zu 24 Milliarden Dollar schwer werden könnte das Aktiendebüt, doch dafür müssen Investoren mitziehen. Am Montag startet in New York die sogenannte "Roadshow", auf der Alibaba-Manager mit Unterstützung von Investmentbankern die Werbetrommel für das Unternehmen rühren.

Zwei Teams sollen einen regelrechten Präsentationsmarathon stemmen: 100 Treffen mit potenziellen Anlegern in nur zehn Tagen. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, wird "Team Orange" von Alibaba-Vizechef Joe Tsai geleitet, der auch federführend bei den Planungen für den Börsengang war. An der Spitze von "Team Red" sollen Finanzchefin Maggie Wu und COO Daniel Zhang stehen.

Nach dem Auftakt in Amerika soll die Tour in Europa weitergehen, danach folgen der Mittlere Osten und Asien. Das Unternehmen will zunächst bis zu 21,1 Milliarden Dollar (16,3 Mrd Euro) bei Aktionären einsammeln, durch eingeräumte Zusatzrechte von Investmentbanken könnten es am Ende sogar bis zu 24,3 Milliarden werden. Damit wäre es der größte Börsengang aller Zeiten.