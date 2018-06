Santiago de Chile (AFP) Bei einer schweren Explosion in der U-Bahn von Santiago de Chile sind am Montag mindestens sieben Menschen verletzt worden. Die Ursache der Detonation in der Metrostation Escuela Militar in der chilenischen Hauptstadt sei noch unbekannt, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Örtliche Medien berichteten von einem Sprengsatz, der in einem Mülleimer deponiert worden sei.

