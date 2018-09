Santiago de Chile (AFP) In Chile sind am Sonntag (Ortszeit) tausende Menschen anlässlich des Jahrestags des Militärputsches durch General Augusto Pinochet auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Santiago de Chile demonstrierten etwa 3000 Menschen für den Schutz der Menschenrechte. Am Rande der Demonstration setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer gegen einige Vermummte ein, als diese auf dem Zentralfriedhof mit dem Mahnmal für die Opfer der Militärdiktatur Barrikaden errichten wollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.