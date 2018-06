Washington (AFP) Das erste Smartphone des Online-Handelsriesen Amazon ist jetzt per Vorbestellung auch in Deutschland erhältlich. Bei Abschluss eines Handy-Vertrags bei der Deutschen Telekom sei das 3D-Smartphone "Fire" für einen Euro zu erwerben, teilte der Konzern am Montag mit. Vorbestellungen könnten bereits jetzt getätigt werden, ab dem 30. September werde das Smartphone ausgeliefert. In den USA kam das Handy bereits im Juni auf den Markt.

