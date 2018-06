Wiesbaden (AFP) Die deutsche Wirtschaft hat erstmals innerhalb eines Monats Waren im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro ausgeführt. Die Exporte erreichten im Juli einen Gesamtwert von 101 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Für die Importe wurde ein Gesamtwert von 77,6 Milliarden Euro berechnet. Damit betrug der Außenhandelsüberschuss, also die Differenz zwischen Aus- und Einfuhren, im Juli 23,4 Milliarden Euro - laut den Statistikern ebenfalls ein Rekord. Kalender- und saisonbereinigt lag der Wert bei 22,2 Milliarden Euro.

