Frankfurt/Main (AFP) Die Direktbank ING Diba führt für Neukunden eine Online-Identitätsprüfung per Video ein. Anstatt im herkömmlichen Postident-Verfahren eine Postfiliale aufzusuchen und dort die eigene Identität per Ausweis oder Pass zu belegen, könnten Neukunden bei der Kontoeröffnung ab sofort auch die Video-Technik nutzen, teilte die Bank am Montag in Frankfurt am Main mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.