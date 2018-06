Berlin (AFP) Die SPD bereitet eine Initiative zur Steigerung der Wahlbeteiligung in Deutschland vor. Dazu setzte der SPD-Vorstand am Montag in Berlin eine Arbeitsgruppe ein, die Vorschläge erarbeiten soll, wie Generalsekretärin Yasmin Fahimi nach der Sitzung erläuterte. Sie verwies auf Beispiele in Schweden, wo beispielsweise unabhängig von Wahlkreisen jeder Bürger landesweit seine Stimme abgeben könne.

