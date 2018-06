Berlin (AFP) Der CDU-Außenpolitiker Philipp Mißfelder hat sich dafür ausgesprochen, den brüchigen Waffenstillstand in der Ukraine durch die OSZE überwachen zu lassen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) solle hier eine Beobachtermission übernehmen, sagte Mißfelder am Montag im Deutschlandfunk. Der CDU-Politiker räumte zwar ein, in der Vergangenheit seien OSZE-Beobachter in der Ukraine wiederholt behindert worden. Er wies aber darauf hin, dass diesmal Russlands Präsident Wladimir Putin eine internationale Überwachung der Feuerpause selbst angeregt habe.

