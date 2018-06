Brüssel (dpa) - Die EU verzögert die Anwendung verschärfter Russland-Sanktionen um einige Tage. Das Paket sei aber von den nationalen Regierungen genehmigt worden, teilte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy mit. Die Atempause soll Russland Zeit geben zum Einlenken im Ukraine-Konflikt. Die neuen Maßnahmen sollten in den nächsten paar Tagen in Kraft treten, schrieb Van Rompuy. Mit Blick auf die Situation vor Ort - also in der Ostukraine - sei die EU bereit, die vereinbarten Sanktionen ganz oder teilweise noch einmal zu überdenken. Nach Angaben eines Diplomaten sollen die EU-Botschafter am Mittwoch wieder über die Lage beraten.

