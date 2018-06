Dortmund (SID) - Durchschnittlich fast elf Millionen Zuschauer haben RTL beim 2:1 von Fußball-Weltmeister Deutschland zum Auftakt in der EM-Qualifikation gegen Schottland ein gutes Debüt als neuer TV-Sender für die Ausscheidungsspiele beschert. Wie der Kölner Sender am Montag bekannt gab, wurden im Schnitt 10,89 Millionen Zuseher verzeichnet. Der Marktanteil lag bei 34 Prozent.

11,71 Millionen Fans erlebten am Sonntagabend in der zweiten Halbzeit die Rückkehr der deutschen WM-Helden in den Wettbewerbsalltag und sorgten für einen Marktanteil (MA) von 39,7 Prozent. Im ersten Durchgang hatten zunächst nur 9,98 Millionen Fans eingeschaltet (MA: 28,6 Prozent). Der Spitzenwert lang bei 12,34 Millionen (MA: 44,8 Prozent).

Mit dem Durchschnittswert von 10,89 Millionen Zuschauern lag die RTL-Übertragung vom Quali-Spiel um knapp eine halbe Million Zuschauer über der WM-Neuauflage am vergangenen Mittwoch zwischen Deutschland und Argentinien in Düsseldorf im ZDF (10,42 Millionen/MA: 37,2 Prozent).

Beim WM-Finale am 13. Juli hatten in der Spitze bis zu 36,41 Millionen Zuschauer die Liveübertragung von Deutschlands 1:0-Sieg nach Verlängerung aus Rio in der ARD verfolgt und damit einen Rekord in der deutschen Fernseh-Geschichte aufgestellt. Der Marktanteil erreichte während des Endspiels den zuvor fast unvorstellbaren Höchstwert von 94,6 Prozent.

RTL verbuchte mit König Fußball seine Tagesbestmarken. Die vorherige Übertragung vom Großen Preis von Italien in der Formel-1-WM aus Monza sahen durchschnittlich 4,03 Millionen Zuschauer (MA: 30,2). Mit seinem knapp neunstündigen Sport-Angebot sicherte sich RTL mit 17,7 Prozent am Sonntag den Tagessieg bei allen Zuschauern vor ARD (10,4) und dem ZDF (9,6).