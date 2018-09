London (AFP) Rund 126 Jahre nach den grausamen Morden an fünf Prostituierten im Londoner East End hat ein britischer Autor nach eigenen Angaben den Serienmörder Jack the Ripper identifiziert. Der aus Polen eingewanderte Frisör Aaron Kosminski sei für die Verbrechen verantwortlich, schreibt der Autor und Unternehmer Russell Edwards unter Berufung auf DNA-Spuren in seinem Buch "Naming Jack the Ripper", das am Dienstag in Großbritannien erscheint.

