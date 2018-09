London (AFP) Trotz der Krisen in mehreren wichtigen Produktionsregionen ist Erdöl billig wie lange nicht mehr. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der europäischen Referenzsorte, der Nordseesorte Brent, sank am Montagmorgen in London auf 99,76 Dollar (77 Euro). Er lag damit das erste Mal seit 14 Monaten unter der Marke von 100 Dollar. Seit Erreichen eines Neun-Monats-Hochs im Juni dieses Jahres ist das Barrel damit gut 13 Prozent billiger geworden.

