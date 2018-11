Samarra (AFP) Bein einem Doppelanschlag in der irakischen Stadt Dhuluija sind am Montag zehn Menschen getötet worden. Zwei Selbstmordattentäter hätten sich in Autos in die Luft gesprengt, hieß es von Seiten der Polizei und eines Arztes. Mehr als 30 Menschen wurden demnach verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.