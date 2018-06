Dublin (AFP) Das Oberhaupt der katholischen Kirche in Irland, Kardinal Sean Brady, hat sich anlässlich seines Rücktritts erneut wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen entschuldigt. Er müsse sich entschuldigen und um Vergebung bitten, "und ich tue das heute erneut", sagte Brady am Montag in einer Messe im nordirischen Armagh. Dem heute 75-Jährigen wird vorgeworfen, in den 70er Jahren Missbrauchsfälle vertuscht und die Behörden nicht informiert zu haben. Dafür hatte er sich bereits einmal im Mai 2012 entschuldigt.

