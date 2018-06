Washington (dpa) - Ein von Planern des US-Verteidigungsministeriums angedachter Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat könnte bis zu drei Jahre in Anspruch nehmen. Die "New York Times" berichtet unter Berufung auf Regierungsbeamte von einem Drei-Stufen-Plan. Die erste Phase habe mit Luftschlägen begonnen. Danach sollen Anstrengungen intensiviert werden, das irakische Militär sowie kurdische Kämpfer auszubilden oder mit Waffen zu unterstützen. In der dritten Phase soll die IS innerhalb Syriens zerstört werden. Dies könnte nach Schätzungen des Pentagon bis zu 36 Monate dauern.

