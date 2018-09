Nairobi (AFP) Soldaten der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (Amisom) haben laut Menschenrechtsaktivisten in ihren Stützpunkten in Mogadischu somalische Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und ausgebeutet. Wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) in einem am Montag veröffentlichten Bericht darstellt, sollen AU-Soldaten seit 2013 Somalierinnen vergewaltigt und missbraucht haben. Dabei hätten die Soldaten somalische Mittelsmänner eingesetzt, heißt es in dem Bericht, für den 21 Opfer sowie mehr als 30 Zeugen, ausländische Beobachter, Militärangehörige und Vertreter von Truppenstellern befragt wurden.

