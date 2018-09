Québec (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist beim WTA-Turnier im kanadischen Québec ins Achtelfinale eingezogen. Die 27-Jährige, die im April in Bogota/Kolumbien ihr erstes Match nach fast zehnmonatiger Babypause absolviert hatte, gewann zum Auftakt gegen die US-Amerikanerin Anna Tatashvili (Nr. 7) mit 7:6 (11:9), 6:4.

Die in der Weltrangliste auf Platz 413 abgerutschte Maria, vor ihrer Hochzeit im April 2013 als Tatjana Malek bekannt, war zuletzt bei den US Open in der zweiten Qualifikationsrunde gescheitert. Im Achtelfinale bekommt sie es mit Madison Brengle (USA) zu tun.

Neben Maria ist noch Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 5) in Québec am Start. Die 25-Jährige traf in der ersten Runde auf Lokalmatadorin Stéphanie Dubois.