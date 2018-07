Brüssel (AFP) Die EU-Mitgliedsländer haben sich einvernehmlich auf neue Sanktionen gegen Russland verständigt. Die für Dienstag vorgesehene Veröffentlichung der Maßnahmen im Amtsblatt der EU werde allerdings zunächst ausgesetzt, womit die Sanktionen zunächst noch nicht in Kraft treten, erklärte ein EU-Diplomat am Montagabend in Brüssel. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy erklärte nach der Sondersitzung zum Beschluss der Sanktionen, abhängig von der Entwicklung in der Region sei die EU bereit, die vereinbarten Sanktionen "ganz oder teilweise" erneut zu prüfen.

