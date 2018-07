Genf (AFP) Der neue Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Seid al-Hussein, hat zu seinem Amtsantritt eindringlich vor der Extremisten-Gruppierung Islamischer Staat (IS) gewarnt. Die radikalsunnitischen Extremisten wollten eine "blutrünstige, feindliche und boshafte Welt" errichten, in der es keinen Schutz für Andersgläubige gäbe, sagte al-Hussein am Montag in Genf zur Eröffnung der 27. Sitzungsperiode des UN-Menschenrechtsrats. Je mehr die eigene Weltsicht von jener der Extremisten abweiche, desto größer die Gefahr für das eigene Leben, sagte al-Hussein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.