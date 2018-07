New York (AFP) Der US-Konzern General Electric (GE) trennt sich von seiner Sparte für Haushaltsgeräte. Der Unternehmensteil werde für 3,3 Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro) an den schwedischen Hersteller Electrolux verkauft, teilte GE am Montag mit. Das Geschäft war seit längerem erwartet worden, allerdings zu einem deutlich niedrigeren Preis. Den Angaben zufolge haben die zuständigen Führungsgremien beider Unternehmen der Transaktion zugestimmt, wegen ausstehender behördlicher Genehmigungen soll sie jedoch erst im kommenden Jahr abgeschlossen werden.

