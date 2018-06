New York (AFP) Die renommierte Harvard-Universität im US-Bundesstaat Massachusetts hat die größte Spende ihrer Geschichte erhalten. Der Risikokapital-Anleger und Ex-Student Gerald Chan habe 350 Millionen Dollar (270 Millionen Euro) an die Hochschule gespendet, berichtete die Unizeitung "Harvard Crimson" am Montag. Die Spende geht demnach an die Fakultät für Gesundheitswesen, an der Chan in den 70er Jahren zwei Abschlüsse machte. Anlässlich der Spende wurde die Fakultät in T.H. Chan Fakultät für Gesundheitswesen umbenannt. Damit soll der verstorbene Vater des Geldgebers geehrt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.