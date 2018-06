Washington (AFP) Nach einem jahrelangen US-Einreiseverbot wird der neue indische Premierminister Narendra Modi Ende des Monats offiziell in Washington empfangen. Modi komme am 29. und 30. September in die US-Hauptstadt, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Der indische Regierungschef und US-Präsident Barack Obama wollen den Angaben zufolge "die strategische Partnerschaft zwischen den USA und Indien erweitern und vertiefen". Neben Handelsfragen sollen demnach auch die Lage in Afghanistan sowie die Krisen im Irak und in Syrien zur Sprache kommen.

