New York (AFP) Im New Yorker Museum zum Gedenken an die Anschläge vom 11. September 2001 wird seit Sonntag ein umstrittenes Ausstellungsstück gezeigt: Ein T-Shirt, das ein Angehöriger der US-Spezialeinheit Seal während des Geheimeinsatzes gegen Al-Kaida-Chef Osama bin Laden trug. Das schwarz-braune Shirt mit der US-Flagge auf einem Ärmel ist Teil einer Sonderausstellung zur langjährigen Jagd auf den Gründer des Terrornetzwerks. Im Mai 2011 wurde bin Laden schließlich in seinem Versteck im pakistanischen Abbottabad von dem Seal-Kommando erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.