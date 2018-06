Kairo (AFP) US-Außenminister John Kerry will am Mittwoch und Donnerstag in Saudi-Arabien mit den Außenministern der arabischen Staaten über den Kampf gegen die Extremisten-Gruppierung Islamischer Staat (IS) sprechen. An dem Treffen in der Hafenstadt Dschiddah nehmen neben Ägypten, Jordanien und Irak sechs Golfstaaten teil, wie ein ranghoher Vertreter des ägyptischen Außenministeriums am Dienstag in Kairo sagte. Auch der Libanon sagte seine Teilnahme an dem Treffen zu.

