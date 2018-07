Ritterhude (dpa) - Nach einer schweren Explosion in einer Farb- und Lackfabrik in Ritterhude bei Bremen suchen Retter nach einem vermissten Mann. Der Mitarbeiter des Unternehmens war laut Polizei nach Schichtende zu der Fabrik geeilt, weil das Gebäude einen technischen Alarm ausgelöst hatte. Man habe bisher nur sein Auto entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Von dem Mitarbeiter selber fehle jede Spur. Die Retter gehen davon aus, dass der Mann noch vor den Detonationen in die Fabrik gegangen sein könnte, um dort nach dem Rechten zu sehen. Zur Ursache des Unglücks in der Fabrik ist noch nichts bekannt.

