Nürnberg (AFP) Ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall verdienen die Menschen in Ostdeutschland immer noch viel weniger als die Arbeitnehmer in Westdeutschland. Zwar seien die Löhne im Osten in den vergangenen 20 Jahren stärker als die im Westen gestiegen, doch "geht die Angleichung nur sehr langsam voran", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Allerdings: In den großen ostdeutschen Städten verdienten die Menschen mittlerweile mehr als in manchen Landkreisen Westdeutschlands.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.