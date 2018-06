Berlin (AFP) Die Berliner Feuerwehr hat nach einem Wohnungsbrand im Stadtteil Moabit eine Katze wiederbelebt. Feuerwehrmänner hätten das Tier am Montagnachmittag in einer Wohnung entdeckt, in der sie einen Schwelbrand im Wohnzimmer löschten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstag. Nach Angaben der Polizei benutzten die Helfer ein Sauerstoffgerät, um die Katze wieder zu beleben. Die Feuerwehrsprecherin vermutete, dass eine Maske für Kinder verwendet wurde, die zur Ausstattung der Beatmungsgeräte gehöre.

