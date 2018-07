Berlin (AFP) Trotz der Sanktionen des Westens gegen Russland machen die meisten der dort aktiven deutschen Firmen auch weiterhin gute Geschäfte: In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) gaben zwei Drittel der Firmen an, sie rechneten in diesem Jahr mit gleich bleibenden oder sogar besseren Ergebnissen im Russlandgeschäft. Ein Drittel der Unternehmen dagegen geht von Einbrüchen von 50 Prozent und mehr aus. Besonders stark betroffen sei hier der meist mittelständisch geprägte Maschinen- und Anlagenbau, erläuterte Rainer Seele, Präsident der AHK.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.