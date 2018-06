Berlin (AFP) Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Affäre um den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy beginnt am 24. September mit der öffentlichen Anhörung von Sachverständigen. Eine Reihe von Juristen und Polizeiexperten soll dabei allgemein Auskunft über die Strafbarkeit kinderpornografischen Materials geben, wie die Ausschussvorsitzende Eva Högl (SPD) am Dienstag vor Journalisten in Berlin sagte. Dadurch solle der Ausschuss in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, ob es bei den Ermittlungen gegen Edathy möglicherweise Ungereimtheiten gegeben habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.