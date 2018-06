Berlin (AFP) Die Linkspartei hat der EU und der Nato eine gefährliche Eskalation im Streit mit Russland vorgeworfen. Durch neue Sanktionen gegen Russland verschärfe die EU ihren "Wirtschaftskrieg gegen Russland", der "schädlich und brandgefährlich" sei, kritisierte die stellvertretende Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht am Dienstag in Berlin. Die Nato erschwere durch ihre Militärübung in Osteuropa den "Versuch, durch eine Waffenruhe die Situation im Ukrainekonflikt zu entspannen".

