Berlin (AFP) Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein härteres Vorgehen gegen die Kriminalität in der Grenzregion zu Polen gefordert. In einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem Inforadio des RBB kritisierte sie, "dass die Polizeipräsenz insbesondere in den Grenzregionen in Brandenburg absolut nicht zureichend ist und wir hier sehr viel Kriminalität haben".

