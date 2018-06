Genf (AFP) Rund acht Monate nach seinem schweren Skiunfall hat Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher die Reha-Klinik im Schweizer Lausanne verlassen und ist nach Hause zurückgekehrt. Die Rehabilitation werde "von nun an von zu Hause aus fortgeführt", teilte sein Management am Dienstag mit. Schumacher war Ende Dezember beim Skifahren in den französischen Alpen schwer gestürzt und hatte sich lebensgefährlich am Kopf verletzt.

