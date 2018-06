Berlin (AFP) In der Debatte um die Bewältigung der Folgen der Euro-Krise lehnt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) höhere staatliche Ausgaben strikt ab. Forderungen nach dem "Einsatz von immer mehr öffentlichen Geldern und nach immer höherer Verschuldung" führten in die Irre, sagte Schäuble am Dienstag bei der Haushaltsdebatte in Berlin. "Wachstum und Arbeitsplätze entstehen nicht durch immer höhere Defizite." Die EU müsse stattdessen auf Innovation, Strukturreformen, Investitionen und verlässliche Rahmenbedingungen für Investoren setzen.

