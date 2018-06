Berlin (AFP) In einer Fabrik im niedersächsischen Ritterhude hat es am Dienstagabend eine schwere Explosion gegeben. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr im nahegelegenen Bremen war die Detonation über mehrere Kilometer zu hören. Demnach standen offenbar "mehrere Hallen" der Fabrik in Brand. Mehrere umliegende Privathäuser wurden abgedeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.