München (AFP) Im Schoko-Streit droht der Stiftung Warentest eine neue Niederlage gegen Ritter Sport: Das Oberlandesgericht München schloss sich am Dienstag in dem Prozess um eine einstweilige Verfügung gegen die weitere Veröffentlichung der Note "mangelhaft" für die Voll-Nuss-Schokolade von Ritter Sport mit einer ersten Bewertung dem vorherigen Urteil des Landgerichts München an. "Wir meinen aber, dass das Landgericht im Ergebnis mit den erforderlichen Klarstellungen schon richtig entschieden hat", sagte die Vorsitzende Richterin Eva Spangler zum Auftakt des Prozesses.

