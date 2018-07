Hamburg (AFP) Die Hälfte der Zwölfjährigen in Deutschland besitzt bereits einen eigenen Computer. Bei den Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren haben schon zwei Drittel ein eigenes Gerät, wie aus einer am Dienstag in Hamburg veröffentlichten Studie der Techniker Krankenkasse (TK) hervorgeht. Dabei gibt es große regionale Unterschiede. Während zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 72 Prozent der Kinderzimmer mit PC oder Notebook ausgestattet sind, sind es in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nur 55 Prozent.

