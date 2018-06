München (AFP) Der O2-Mutterkonzern Telefónica Deutschland will den Kauf von E-Plus zum Teil mit einer Kapitalerhöhung finanzieren. Mit der Ausgabe neuer Aktien wolle das Unternehmen rund 3,62 Milliarden Euro einnehmen, erklärte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag in einer Börsenmitteilung. Insgesamt sollten 1,12 Milliarden neue Aktien zum Preis von je 3,24 Euro ausgegeben werden.

