Berlin (AFP) In Kenia sind nach Angaben des Auswärtigen Amts zwei deutsche Staatsangehörige festgenommen worden. Die deutschen Staatsbürger würden vor Ort konsularisch betreut, sagte eine Sprecherin des Amts in Berlin am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatten kenianische Medien berichtet, zwei Deutsche seien bei ihrer Rückkehr aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Somalia nach Kenia verhaftet worden. Sie stehen demnach unter Terrorismusverdacht.

