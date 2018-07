Straubing (SID) - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Verteidiger Thomas Gödtel unter Vertrag genommen. Dies gab der Verein kurz vor dem Start der 21. Saison am Freitag bekannt. Der 31-Jährige, der bereits seit Anfang August bei den Tigers als Gastspieler mittrainierte, unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Thomas ist von sich aus zu uns gekommen, hat Charakter bewiesen und sofort gezeigt, was er kann. Er hat einen super Schuss und ist damit sehr wichtig für unser Überzahlspiel", sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham über den 1,93 Meter großen Gödtel, der in der vergangenen Saison für die Iserlohn Roosters gespielt hatte und in 57 DEL-Einsätzen auf sieben Scorer-Punkte (vier Tore, drei Vorlagen) gekommen war.