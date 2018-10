Straßburg (AFP) Die Pläne der Europäischen Kommission zur EU-Bankenabgabe stoßen im Europaparlament auf Widerstand. In einem Brief an den zuständigen Binnenmarktkommissar Michel Barnier betonen 14 Abgeordnete, es gebe "fraktionsübergreifend ernste Bedenken" gegen die von der Kommission vorgeschlagene Berechnungsmethode. In dem Schreiben, das am Dienstag vom SPD-Europaabgeordneten Peter Simon veröffentlicht wurde, werfen die Unterzeichner der Brüsseler Behörde vor, Großbanken massiv zu begünstigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.